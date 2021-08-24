Минск, 24 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Прямых и косвенных налогов белорусских налогоплательщиков, а также финансовой помощи России для финансирования белорусской школы уже недостаточно. Выступая 24 августа на республиканском педсовете в Минске, Александр Лукашенко предупредил родителей и бездетных: им придётся платить больше.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

«Но надо понимать, что должны подключиться и предприятия, и родители, и школа. Школа — организовать. Пусть маленькую копейку, но родители профинансируют, чтобы они понимали это. И будем рекомендовать предприятиям государственной и частной формы собственности заниматься этим вопросом, — заявил Лукашенко. — За этим дело не станет. Надо выработать систему и ее придерживаться. Будет система, вы получите необходимый транспорт, финансирование для того, чтобы проводить эти экскурсии. Тема не просто взята на контроль. Она уже реализовывается».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Как сообщает президентская пресс-служба, при зачитывании своего доклада Лукашенко анонсировал «перезагрузку» системы образования и пообещал увеличить зарплаты педагогов. Он также в очередной раз пообещал избавить их от избыточной нагрузки, в том числе бюрократической.