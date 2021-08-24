Ремонтненский район, Ростовская область, 24 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Ростовской области полицейский предстанет перед судом за незаконное списание нескольких тысяч литров бензина, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Бывший начальник тыла межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский» обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи полагают, что сотрудник полиции списал 5,4 тыс. литров бензина А-92. Сумма похищенного превысила 220 тыс. рублей.

Свою вину фигурант уголовного дела признал.