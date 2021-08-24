Первоуральск, Свердловская область, 24 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал оперативные поручения в связи с природным пожаром у горы Волчиха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

38.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара. Свердловская область

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Пожар разгорелся на территории в 50 га в Билимбаевском лесничестве. По поручению Куйвашева к тушению пожара привлекли сотрудников уральской авиабазы. В борьбе с огнём участвуют 70 пожарных и 12 единиц техники.

«Задействован вертолет МЧС МИ-8, планируется вылет вертолета МИ-8 Росгвардии, ожидается прибытие пожарного поезда», — сообщили в департаменте.

Глава Первоуральска Игорь Кабец выехал на место тушения пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пожара в регионе перекрыли участок трассы Пермь-Екатеринбург.