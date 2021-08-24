Тверь, 24 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Заморозки до одного градуса мороза прогнозируют в Тверской области в ночные и утренние часы 25 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

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«По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы 25 августа в отдельных районах Тверской области ожидаются заморозки −1…−0», — говорится в сообщении.

Отметим, что по прогнозу Росгидромета, в Тверской области в ближайшие дни сохранится прохладная, но комфортная погода — 25−26 августа днём до +20, 27−30 августа прогнозируется до +24 градусов. В ночные часы будет прохладнее, +4…12 градусов.