Москва, 24 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Дефицит электронных компонентов на глобальном рынке может продлиться до второго квартала 2022 года. Об этом сообщил глава АвтоВАЗа Николя Мор на Московском международном форуме автомобилестроения (IMAF).

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

«Кризис с поставками электронных компонентов может продлиться до II квартала 2022 года», — сообщил Мор.

Стоит отметить, что на протяжении нескольких месяцев АвтоВАЗ несколько раз приостанавливал выпуск автомобилей. Последний раз компания объявила о приостановке производства на неделю, начиная с 23 августа. Связано это было со сбоем поставок электронных компонентов Bosh.

Ранее пресс-служба Минпромторга РФ сообщила, что в ведомстве прорабатывается вопрос с решением поставок электронных компонентов на АвтоВАЗ.

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