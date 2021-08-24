Глава АвтоВАЗа: дефицит чипов может продлиться до лета 2022 года
Москва, 24 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Дефицит электронных компонентов на глобальном рынке может продлиться до второго квартала 2022 года. Об этом сообщил глава АвтоВАЗа Николя Мор на Московском международном форуме автомобилестроения (IMAF).
«Кризис с поставками электронных компонентов может продлиться до II квартала 2022 года», — сообщил Мор.
Стоит отметить, что на протяжении нескольких месяцев АвтоВАЗ несколько раз приостанавливал выпуск автомобилей. Последний раз компания объявила о приостановке производства на неделю, начиная с 23 августа. Связано это было со сбоем поставок электронных компонентов Bosh.
Ранее пресс-служба Минпромторга РФ сообщила, что в ведомстве прорабатывается вопрос с решением поставок электронных компонентов на АвтоВАЗ.
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