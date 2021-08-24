Ижевск, 24 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Удмуртии ряд категорий граждан получил возможность пройти ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает минздрав республики.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Так, повторно сделать прививку от коронавируса получили возможность лица старше 60 лет, которые прошли первичную вакцинацию более полугода назад, а также медицинские работники на аналогичных условиях.

Повторно вакцинироваться можно любой из российских вакцин, которые имеются в наличии в регионе: «Спутник V», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона».

Накануне Удмуртия получила 59 924 комплекта вакцины «Спутник лайт» и 13,2 тыс. вакцин «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 24 августа в Удмуртии прививку от коронавируса сделал 327 601 человек. Второй компонент препарата получили 277 193 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 15 407 человек.

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