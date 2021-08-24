Майминский район, Алтай, 24 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Жители села Рыбалка в Майминском районе Республики Алтай опубликовали коллективное обращение к прокурору, в котором пожаловались на закрытие свободного доступа к берегу реки Катунь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Река Катунь

В связи с этим организована прокурорская проверка по вопросу предоставления земельного участки и нарушении прав на свободный доступ к береговой полосе.

«При выявлении нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

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