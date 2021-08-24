Магнитогорск, Челябинская область, 24 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» расторг контракты с защитниками Алексеем Волгиным и Никитой Хлыстовым. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что действие соглашений с игроками прекращено по обоюдному соглашению сторон.

В сезоне 2020/21 Хлыстов провёл в составе «Металлурга» 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отдал пять голевых передач. В плей-офф он поучаствовал в одной игре.

Волгин последние четыре сезона играл в нижнекамском «Нефтехимике». В сезоне-2020/21 он провёл за клуб 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 22 (6+16) очка.