Лос-Анджелес, США, 24 августа, 2021, 18:27 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе (США) стартовали съёмки фильма «Вавилон». Об этом сообщило издание Page Six.

DoD News Features Брэд Питт

По данным СМИ, на съёмочной площадке заметили актёров Брэда Питта, Марго Робби и Тоби Магуайра, для которого участие в проекте станет первой ролью в полнометражном кино с 2014 года. Режиссёром картины стал Дэмьен Шазелл.

ИА REGNUM напоминает, что премьера фильма назначена на декабрь 2022 года. Точная дата выхода киноленты в России пока неизвестна.