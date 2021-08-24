Варшава, 24 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. 24 августа активисты движения фермеров «Агроуния» в Польше начали блокировать автомобильные дороги в разных городах и регионах. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Таким образом, активисты добиваются переговоров с правительством, в рамках которых они планируют представить свои требования. Известно, что ранее участники «Агроунии» активно сопротивлялись принятию нового закона о защите животных, который существенно ограничивал права аграриев в области животноводства.

Сообщается, что водителям уже приходится сталкиваться с препятствиями из-за блокирования дорог. Полиция уже определила для них объездные пути. В крупных городах прогнозируются продолжительные пробки.

Акция блокирования дорог объявлена на 24 и 25 августа.