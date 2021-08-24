Салехард, 24 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. На Ямале возобновляется плановая медицинская помощь. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Поликлиника

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Во всех муниципалитетах, за исключением Салехарда, поликлиники ждут пациентов. Частично возобновляется плановая медпомощь и в стационарах. До улучшения эпидобстановки ограничения сохранятся в Салехардской, Лабытнангской и Ноябрьской больницах.

Также возобновляется диспансеризация. В первую очередь на обследование пригласят пациентов, перенесших COVID-19 в средней или тяжелой форме. Это позволит своевременно выявить возможные осложнения после инфекции. Помимо этого, в списки для диспансеризации внесли ямальцев, перенесших пневмонию, а также тех, кто не проходил профобследование более двух лет.