Новосибирск, 24 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Новосибирске на территориях городских скверов, закреплённых и находящихся на обслуживании Горзеленхоза, сегодня, 24 августа, устанавливают таблички «Выгул собак запрещён». Об этом сообщается на сайте «Зелёный Новосибирск».

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Выгул собак

«Согласно постановлению мэрии города Новосибирска от 26 мая 2021 года «О местах, разрешённых для выгула домашних животных на территории города Новосибирска», выгул собак на озеленённых зонах отдыха (скверы, парки, бульвары и др.) запрещён», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 мая 2021 года было подписано постановление мэрии, в котором указаны места, разрешённые для выгула домашних животных на территории города Новосибирска.

Так, не допускается выгул домашних животных в озеленённых зонах отдыха, на детских и спортивных площадках, территориях образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодёжной политики, пляжах, кладбищах, рынках, местах проведения массовых мероприятий.