Москва, 24 августа, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Российский прыгун в высоту Михаил Акименко получил травму ноги на тренировке перед этапом Бриллиантовой лиги в Лозанне. Об этом 24 августа менеджер спортсмена Павел Воронков.

Прыжки в высоту

«Михаил получил травму ноги в понедельник во время технической тренировки в Москве», — цитирует Воронкова ТАСС.

Он отметил, что из-за повреждения Акименко будет вынужден пропустить остаток сезона.

Акименко является серебряным призёром чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту. 9 июля он занял первое место на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.