Красногорск, 24 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Подмосковье с сентября начнут работу 143 школьных лесничества. Об этом 24 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Лес

Их работа позволит школьникам получить первые навыки работы в лесных питомниках и ухода за лесными культурами. Также там учащиеся смогут изучать видовой состав птиц, изготавливать и развешивать скворечники и кормушки для птиц, знакомиться с полезными и лекарственными свойствами растений, заниматься сбором семян, растений, плодов, ягод, грибов и помогать сохранять лес в чистоте.

«Юным лесоводом может стать каждый. Главное — любовь к природе и желание сделать мир вокруг лучше», — сказал зампред правительства — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.