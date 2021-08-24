Москва, 24 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Безусловно, граждане России имеют право получать оперативную и точную информацию о своей будущей пенсии. И дело даже не в планировании будущих расходов, хотя это, конечно, крайне важно, а в психологическом факторе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Пенсия

«Долгое время трудящиеся граждане РФ не имели даже приблизительного представления, какую пенсию они будут получать, когда выйдут на заслуженный отдых.

Так что приказ Антона Котякова о порядке уведомления граждан о размере будущей пенсии можно только приветствовать. Важная и своевременная инициатива.

Печально только, что вспомнили об этом только сейчас — перед выборами и когда многие россияне уже устали ждать от государства чего-то хорошего. А ведь информация о том, какая пенсия тебе положена, должна априори быть абсолютно доступной.

Это одно из конституционных прав граждан (право на пенсию в Конституции РФ записано, а вот право на получение информации, какая она будет, увы, нет). Хочется надеяться, это один из многих остро необходимых шагов на пути к реформированию пенсионной системы России.

С приходом во главу ведомства Антона Котякова многие специалисты связывали весомые надежды, что в этой области наконец начнутся долгожданные и действительно необходимые реформы. Что ж, первый шаг сделан.

Посмотрим, что будет дальше. А дальше — непаханое поле в виде «медицины пожилых», реформы рынка труда и профориентации для предпенсионеров, ступенчатый, а не резкий переход к более высокому сроку выхода на пенсию и так далее. С нетерпением ждем позитивных изменений», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования жителей РФ о размере страховой пенсии по старости.

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