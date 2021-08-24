Россошь, Воронежская область, 24 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Власти Россоши Воронежской области ищут источники финансирования для реконструкции аварийного участка коллектора, который 22 августа оставил жителей райцентра без воды. Об этом в своём обращении к жителям 24 августа сообщил глава администрации Россошанского района Юрий Мишанков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«Администрация городского поселения город Россошь в виду отсутствия в бюджете необходимых для реконструкции аварийного участка коллектора, а он протяженностью почти 1,5 км, средств работает над привлечением финансирования на этот вид работ из иных источников», — говорится в обращении Мишанкова.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 августа в Россоши произошла авария на канализационном коллекторе. В результате было принято решение приостановить городской водозабор, без воды осталась значительная часть жителей, две больницы, соцучреждения. Устранить аварию коммунальщики рассчитывают до конца дня 24 августа.