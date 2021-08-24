Москва, 24 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Глава МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом говорится в распоряжении президента Владимира Путина, опубликованном 24 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В документе указано, что Лавров назначен главой делегации, а в её состав включены замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совета Федерации и Государственной думы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Директоры пяти департаментов МИД назначены заместителями членов делегации. Кроме того, ведомству нужно утвердить состав советников, экспертов и технического персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, руководить 76-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН будет представитель Мальдив Абдулла Шахид.

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