Кубинка, Московская область, 24 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Вооружённые силы России будет поставлен ударный беспилотник «Иноходец-РУ». Соответствующий государственный контракт Минобороны России подписало на военно-техническом форуме «Армия-2021». Об этом 24 августа сообщили в оборонном ведомстве.

(сс) Lars_Nissen_Photoart Беспилотник

Подписи под документом на поставку комплекса с беспилотным летательным аппаратом поставили заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Кроме того, были подписаны контракты на поставку в войска управляемых и неуправляемых боеприпасов для беспилотников, а также госконтракт с компанией УЗГА на поставку дронов «Форпост-Р».

Как сообщало ИА REGNUM, полноразмерный макет тяжёлого беспилотника «Сириус», разрабатываемого предприятием «Кронштадт», был впервые показан на международном авиасалоне МАКС-2019.

По словам представителей предприятия-разработчика, БПЛА «Сириус» общим весом в пять тонн сможет нести до тонны полезной нагрузки. Создатели аппарата утверждают, что при более интенсивном финансировании работ первый опытный образец «Сириуса» поднимется в воздух гораздо раньше.