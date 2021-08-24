Майкоп, 24 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Адыгее за участие в вакцинации получили премии от властей свыше 1,6 тыс. пожилых жителей. Им выплатили по 500 рублей. Для того чтоб получить выплату, пенсионерам необходимо было привиться до 1 сентября.

Cap.ru Вакцинация

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«На сегодняшний день этой мерой поддержки воспользовались 1656 из более чем 29 тыс. потенциальных получателей», — передает ГТРК «Адыгея».

По данным телекомпании, ранее, чтобы стать получателем премии за вакцинацию, граждане должны были обратиться с паспортом и сертификатом о прохождении вакцинации в Центр труда и социальной защиты населения или его филиал по месту жительства. После обращения жителей республики на прямую линию с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым порядок выплаты был изменен.

Документы могут принимать теперь и отделения многофункциональных центров по месту жительства. Кроме того, пожилых граждан решили привлечь к вакцинации с помощью премий, продлив срок акции до 1 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, поощрительные меры за участие в вакцинации против коронавируса были введены в Адыгее в июне 2021 года.