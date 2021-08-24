Чикаго, США, 24 августа, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст решил построить точную копию своего дома на футбольном стадионе в Чикаго. Об этом сообщает издание TMZ.

Канье Уэст

Как отмечает издание, музыкант считает символичной идею воссоздать дом его детства для презентации альбома Donda, посвящённого его матери Донде Уэст. Именно в Чикаго артист родился, здесь же он планирует провести третью презентацию будущей пластинки.

Ранее Канье Уэст рассекретил домашний адрес своего коллеги, рэпера и продюсера Дрейка. Как сообщает ряд американских изданий, он сделал это в ответ на критику Дрейка в его адрес в одной из песен.