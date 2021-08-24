Самара, 24 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Проверку по факту стрельбы в ресторане проводят в Самаре. Об этом 24 августа сообщает Самарское областное вещательное агентство.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия В ресторане

По информации журналистов, инцидент произошел в прошедшие выходные в ресторане на улице Некрасовской.

«В полицию из больницы поступило сообщение о доставлении пациента с травмой головы. Это мужчина 1991 года рождения. По данному факту проводится проверка», — приводят журналисты сообщение пресс-службы ГУ МВД по Самарской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области дело о гибели мужчины на охоте передано в суд.