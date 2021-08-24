Лиссабон, 24 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» может купить нападающего португальского «Белененсеша» Матео Кассьеру. Об этом 24 августа сообщает Maisfutebol.

Dave Футбол

По информации источника, клубы уже полностью согласовали сделку по колумбийскому футболисту. Теперь «Сочи» осталось лишь договориться о деталях личного контракта с игроком.

В сезоне 2020/21 Кассьера был одним из лидеров «Белененсеша», он забил 11 голов. Ранее он выступал за нидерландские «Аякс», «Гронинген» и аргентинский «Расинг».