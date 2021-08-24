Москва, 24 августа 2021, 15:00 — REGNUM Указ об освобождении от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета РФ Ростислава Рассохова подписал президент России Владимир Путин. Документ 24 августа обнародован на официальном портале правовой информации.
«Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в указе российского лидера.
При этом данный указ вступает в силу со дня его подписания.
Отметим, Ростислав Рассохов был назначен на эту должность указом главы Российского государства от 12 мая прошлого года.