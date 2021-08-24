Москва, , 15:00 — REGNUM Указ об освобождении от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета РФ Ростислава Рассохова подписал президент России Владимир Путин. Документ 24 августа обнародован на официальном портале правовой информации.

Эмблема СК РФ

«Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в указе российского лидера.

При этом данный указ вступает в силу со дня его подписания.

Отметим, Ростислав Рассохов был назначен на эту должность указом главы Российского государства от 12 мая прошлого года.