Ереван, 24 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В парламенте Армении служба охраны 24 августа вступила в потасовку с депутатами оппозиционных фракций. Трансляцию из зала заседаний ведёт пресс-служба законодательного органа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

Перед депутатами выступал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Конфликт начался после того, как депутат блока «Честь имею» Анна Мкртчян взяла слово и стала обвинять Пашиняна в совершении ошибок. После того, как в её адрес начались выкрики от депутатов фракции «Гражданский договор», Мкртчян назвала их «сторонниками капитулянта».

Председатель парламента Ален Симонян выключил ей микрофон и потребовал удалиться из зала. Мкртчян отказалась, и спикер приказал службе охраны вывести её. Депутаты фракций «Армения» и «Честь имею» окружили коллегу и попытались помешать охране.

Несколько десятков охранников смогли вывести Мкртчян силой. После этого заседание было продолжено.

Стоит отметить, что Пашинян сегодня, 24 августа, представляет депутатам парламента программу нового правительства.