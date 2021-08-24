Ярославль, 24 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Сотрудники психиатрической бригады, избившие пациентку, уволены за грубое нарушение служебных обязанностей. Об этом рассказал главный врач областной психиатрической больницы Александр Петров, сообщает телеграм-канал правительства Ярославской области.

Ярославская психиатрическая больница

«В должностных инструкциях совершенно четко прописано, как они должны вести себя с пациентами, что им можно, что нельзя. Работа очень непростая, но это не подразумевает не то, что жестокость, сотрудники всегда должны быть гуманны, вежливы и корректны даже при применении физических мер. Законодательством предусмотрены меры физического стеснения пациента. Естественно, все должно быть в щадящей форме без нанесения каких либо повреждений. И в стенах больницы наказания пациентов за нарушение дисциплины быть не может! Пациенты не наказываются, они у нас лечатся», — рассказал главный врач психиатрической больницы Александр Петров.

Как рассказал главврач, опасений за ее физическое здоровье нет. Поступившую в больницу женщину осмотрели терапевт, хирург, невролог, психиатр. Сейчас проверку по факту избиения ведёт Следственный комитет.