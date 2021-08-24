Кострома, 24 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. С 1 сентября 2021 года в детских садах Костромы заработают 11 новых ясельных групп. Об этом сообщает администрация города.

Ясли

Ясли откроются в дошкольных учреждениях под номерами 8, 24, 51, 52, 55, 69, 74 и 79. Группы рассчитаны на 280 детей в возрасте до 3 лет.

На подготовку групп к приходу ребят — косметический ремонт, покупку мебели, игрового и спортивного оборудования, постельного белья и игрушек из бюджета города затрачено 2,2 млн рублей.