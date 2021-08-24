Чебаркуль, Челябинская область, 24 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудница управления соцзащиты администрации Чебаркуля осуждена за мошенничество при получении выплат. Об этом сообщает областное управление СКР.

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В 2020 году эта женщина сдала в соцзащиту пакет документов с недостоверными данными о доходах своей семьи. Целью этого было получение денежной выплаты на ребёнка. Всего она получила из бюджета более 160 тыс. рублей.

Суд назначил гражданке год лишения свободы. Правда, наказание считается условным.