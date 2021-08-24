Россошь, Воронежская область, 24 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Завершить работы по устранению провалов на канализационном коллекторе в Россоши Воронежской области рассчитывают до конца суток 24 августа. Об этом сообщил глава администрации Россошанского района Юрий Мишанков. Он отметил, что работы на коллекторе ведутся круглосуточно.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

«Еще в воскресенье мы не ожидали такого масштаба аварии. За эти два дня один за одним по ходу коллектора образовалось еще три провала. На двух работы завершены, заменено почти 30 метров трубопровода диаметром 800 мм. Сейчас работы ведутся на третьем провале, идет вскрытие аварийного участка, а это более 10 метров. Чтобы начать земляные работы, энергетикам пришлось демонтировать опору ЛЭП. Параллельно ведутся работы на четвертом провале. Надеюсь вместе со всеми, что больше не появится нештатных ситуаций и работы будут завершены уже сегодня», — обратился к жителям глава района.

Как сообщало ИА REGNUM, первая авария на коллекторе в Россоши произошла утром 22 августа, в результате было принято решение об остановке городского водозабора. Без воды остались жители 300 многоквартирных домов, две больницы, 19 социально значимых объектов. Также зафиксирован мор рыбы в реке Россошь. По факту аварии и мора рыбы прокуратура начала проверку.