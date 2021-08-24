Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР продлил Детскому фонду ООН (ЮНСЕФ) срок реализации программы по борьбе с малярией и туберкулёзом в КНДР. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на письмо постоянного представителя Норвегии при ООН Моны Юль.

ЮНИСЕФ Rock-cafe.info

Согласно опубликованным данным, международная организация сможет осуществлять свою программу в области здравоохранения до 13 августа 2022 года.

В рамках программы ЮНИСЕФ планирует поставить в Северную Корею аппараты искусственной вентиляций лёгких, кислородные концентраторы, оксиметры и наборы для сердечно-легочной реанимации общей стоимостью $758 920.

Напомним, что в начале августа Комитет СБ ООН по санкциям в отношении КНДР продлил Детскому фонду ООН срок реализации программ в области здравоохранения, гигиены и санитарии, обеспечения питьевой воды.

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