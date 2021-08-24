Батайск, Ростовская область, 24 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за вспышки сальмонеллёза на карантин закрыли детский сад №27 в Батайске.

City-yaroslavl.ru Детский сад

«Деятельность дошкольного учреждения приостановлена на 15 дней (с 12 по 27 августа) для исполнения рекомендаций Ростпотребнадзора. Продолжается эпидемиологическое расследование», — уточнили ИА REGNUM в региональном пресс-центре.

Напомним, что массовое отравление воспитанников детского сада произошло 11 августа, когда 15 воспитанников из четырёх группне пришли в связи с рвотой, диареей и высокой температурой. Затем ухудшилось самочувствие ещё шести детей. Диагноз сальмонеллез диагностирован у 22 детей.

Возбуждено уголовное дело. Проводится служебная проверка.