Москва, 24 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Компания Haval сертифицирует в России внедорожник Haval Big Dog, который получит на российском авторынке наименование Dargo. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

«Китайские автомобили» Big Dog

По предварительной информации, наименование Dargo является производным от китайского названия DaGou. Именно под этим наименованием модель Big Dog (в переводе с английского «Большая собака») известна в Китае.

Выпускаться новинка будет в городе Баодин провинции Хэбэй. Кроме того, в сертификационных документах сказано, что модель будет идти с «рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 3000 см³».

Длина новинки составляет 4620 мм, ширина — 1890 мм, а высота — 1780 мм. При этом размер колесной базы равен 2738 мм. В Китае модель стоит от 119,9 тыс. юаней (1 367 970 рублей).

Ранее компания Haval представила на российском авторынке новый кроссовер Haval Jolion.

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