Москва, 24 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Ничего криминального или противоправного в деятельности организаций по подмене телефонных номеров нет. Так как само по себе это не приводит к негативным последствиям и не должно считаться преступлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Телефоны

«Подменой телефонного номера можно воспользоваться, например, ради шутки, или когда в целях безопасности необходимо скрыть свой действительный номер.

По сути, подменой номеров занимаются, например, некоторые сайты по продаже недвижимости, скрывая информацию о действительном номере собственника или арендодателя имущества. Но это вовсе не означает, что совершается преступление.

Другое дело, когда мошенники используют сервисы по подмене номеров как средство совершения преступления. Но, за это должна наступать ответственность самого мошенника, а не сторонней организации IP-телефонии, которая не имеет ни умысла на совершение мошенничества, ни какого-либо отношения к преступлению.

Можно добавить использование сервиса подмены номеров в число квалифицирующих признаков совершения мошенничества и ужесточить наказание за это, но не более того.

Считаю, что Уголовный кодекс РФ на сегодняшний день весьма насыщенный и не требует дополнений в части уголовного преследования и назначения наказания за подмену телефонных номеров», — высказал свое мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров, в частности организацию специальных сервисов, реализующих подобного рода инициативы.

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