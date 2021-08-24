Кубинка, Московская область, 24 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Министерство обороны России заключило очередной контракт на поставку крылатых ракет «Калибр», сообщили 24 августа в оборонном ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны

Отмечается, что контракт на поставку крылатой ракеты большой дальности морского базирования 3М-14 подписан в рамках форума «Армия-2021».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны и НПО машиностроения заключили государственный контракт на поставку ракеты 3М22, также известной как «Циркон».

Генеральному директору НПО Александру Леонову вручили этот документ на военно-техническом форуме «Армия-2021».

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