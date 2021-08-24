Красногорск, 24 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Проверка показала, что около пятой части школ в Подмосковье могут иметь те или нарушения в своей деятельности. Об этом 24 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Admoblkaluga.ru Школа

Речь идет о содержании прилегающих к учреждениям территорий, состоянии фасадов, ограждений, информационных средств, а также сезонной уборке. Эти составляюшие были проверены инспекторами Госадмтехнадзора Московской области. Контрольные мероприятия проводились с 1 июня и охватили 1527 из 2010 подмосковных школ.

«При проверке территорий школ выявлено 350 нарушений, соответственно, были возбуждены административные дела. При этом, в 263 случаях было вынесено предупреждение, то есть нарушения устранены без штрафа. Всего устранено 327 нарушений, устранение остальных находится на контроле сотрудников ведомства», — сказал начальник регионального Госадмтехнадзора Олег Баженов.