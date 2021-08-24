Москва, 24 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В федеральном санитарном законодательстве отсутствуют требования к учителям школ по ношению средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по решению школ педагоги могут не носить маски во время уроков.