Минск, , 14:47 — REGNUM Школа не может быть вне политики, и именно в учебных заведениях патриоты должны воспитывать учеников-патриотов в тандеме с родителями. При этом родители часто проявляют излишнюю требовательность к учителям, сообщил 24 августа Александр Лукашенко во время выступления на республиканском педсовете в Минске.

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Зачитывая свой доклад, Лукашенко сообщил: «Не умаляя роль семьи, мы все с вами хорошо понимаем, что именно воспитатель и учитель стоят у истоков формирования народа как единой нации. Наука это называет национальной идентичностью. По-простому это патриотизм». Он также подчеркнул: школа не может быть вне государственной политики.

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Спичрайтеры вписали в доклад руководителя постсоветской республики ссылку на известного советского педагога Василия Сухомлинского, призывавшего учителей отдать своё сердце детям. «Если вы уж приобрели это имя — учитель, отдавайте свое сердце. Настоящий учитель никогда не будет разделять ответственность за ребенка между школой и семьей. Он и родителей вовлечет в процесс, сделает их союзниками на период всего обучения, — сказано в докладе Лукашенко. — А то, что происходит сегодня, никуда не годится. Некоторые родители вдруг решили, что могут смотреть на учебный процесс и на воспитание ребенка со стороны. Не обижайтесь, но среди учителей есть такие, кто сводит урок к механической отработке темы, перекладывая все остальное на родителей».

Выступая перед учителями с критикой родителей, Александр Лукашенко использовал обыгранную мысль убитого американского президента Джона Кеннеди и отметил: «Но, прежде чем требовать что-то от учителя, родители пусть сначала ответят на вопрос, что они сделали для школы, в которой ребенок порой проводит больше времени, чем дома».

«Учитель на уроке — не блогер, не ютьюбер или информационный аниматор. Это вопрос профессиональной пригодности и имиджа. Кстати, и статуса тоже», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил: «У нас полсотни учреждений высшего образования — университетов, академий, институтов. В сопоставимых по территории и количеству населения странах (Швейцария, Дания, Финляндия, Израиль) вузов в 2−3 раза меньше, чем у нас. О чем это говорит? О том, что нам не избежать жесткой конкуренции среди самих учреждений в подготовке необходимых для отечественной экономики специалистов».Лукашенко предупредил педагогов: «Будьте на гребне прогресса. Дадите стране ученых, инженеров, конструкторов, других специалистов, способных создавать новые продукты и технологии, — будете работать. Нет — попадете под естественный отбор».