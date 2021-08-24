Кемерово, 24 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Проверку по факту схода с рельсов в Кемеровской области 11 грузовых вагонов с углём, которые принадлежат АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», организовала Кемеровская транспортная прокуратура. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба прокуратуры.

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«24.08.2021 около 13:00 часов местного времени (09:00 мск) при следовании грузового поезда по путям необщего пользования станции Забойщик (Березовский городской округ Кемеровской области — Кузбасса) произошел сход с железнодорожного пути 11-ти грузовых вагонов, принадлежащих АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», в составе поезда», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате этого девять груженных углем вагонов опрокинулись и добавляется, что при этом никто не пострадал, а также не произошла задержка движения поездов.

Кроме того, отмечается, что на место инцидента прибыл Кемеровский транспортный прокурор, который организовал проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте и экологического законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Татарии смертельную травму поездом получил 54-летний мужчина.