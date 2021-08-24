Нижний Новгород, 24 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил найти для футбольного клуба «Нижний Новгород» генерального спонсора среди госкорпораций. Об этом 24 августа сообщает «Коммерсант» со ссылкой на министерство спорта.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Стадион «Нижний Новгород»

Отмечается, что пока «Нижнему Новгороду» не найдут генерального спонсора, клуб будет частично финансироваться из бюджета Нижегородской области.

При этом депутаты рассмотрели предложенные областным правительством поправки к закону о региональном бюджете на 2021 год, которые предполагают выделение дополнительных 350 млн руб. на содержание футбольного клуба.

Также отмечается, что команда оценила годовой бюджет для участия в Российской премьер — лиге (РПЛ) в 2021 году в 1 млрд руб. Заявка на 2022 год составила 1,8 млрд руб.