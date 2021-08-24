Дакар, 24 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Бывший президент Чада Хиссен Хабре, правительство которого было обвинено в убийстве десятков тысяч человек и ставший первым бывшим главой государства, осужденным судом за преступления против человечности, скончался в Сенегале. Ему было 79 лет. Об этом 24 августа сообщает газета The Hindu.

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По сообщениям местных СМИ, Хабре недавно заразился коронавирусом. Его смерть в больнице Дакара подтвердил Жан Бертран Боканд, директор администрации пенитенциарных учреждений. Уточняется, что бывший диктатор скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, Хиссен Хабре был приговорён к пожизненному заключению в 2016 году. Однако в итоге отсидел в тюрьме всего четыре года. Хабре, управлявший Чадом с 1982 по 1990 годы, отбывает наказание за военные преступления.