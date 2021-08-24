Черкесск, 24 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии уличили в подлоге руководителя одного из медицинских учреждений. Главврач не имел диплома о послевузовском профессиональном обучении в интернатуре-ординатуре, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа. Его фигурант задержан и помещен под подписку о невыезде.

Известно, что 54-летний подозреваемый руководил одной из участковых больниц в Прикубанском районе. В настоящее время его уже освободили от должности. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане на использовании поддельного диплома при устройстве на работу попалась учительница одной из школ в Хасавюртовском районе.

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