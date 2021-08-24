Самара, 24 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Восемь очагов пожара тушат в национальном парке «Бузулукский бор» в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Минприроды Алтайского края Лесной пожар на Алтае

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Сообщается, что сейчас площадь активного горения в этом районе составляет 15 га.

«В границах пожара наблюдается 8 очагов: пять лесных и три на прилегающей территории. Угрозы населенным пунктам нет», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сейчас с огнем ведут борьбу 710 человек на 185 единицах техники. К тушению пожаров привлекли три пожарных поезда, три вертолёта МИ-8 (два из них предоставлены МЧС России, один самолет предоставило Министерство обороны РФ). Самолеты совершили 128 сбросов 384 тонны воды.

«С 15:00 запланировано привлечение самолёта ИЛ-76 (МЧС России). Сил и средств достаточно», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области выявили еще два очага травяных пожаров.