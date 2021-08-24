Первоуральск, Свердловская область, 24 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Водителям следует объезжать аварийный участок трассы Пермь-Екатеринбург из-за лесного пожара, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Alexey Kudenko / Алексей Куденко Лесной пожар

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Перекрыт участок трассы с 318 по 326 км. Рядом, у горы Волчиха, горит лес.

«Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда-СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу «Первоуральск-Шаля», — цитирует полицейских «УралLIVE».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувший год в регионе в пять раз выросла площадь лесных пожаров.