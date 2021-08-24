Кишинёв, , 14:43 — REGNUM В Кишинёве депутаты парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов, активисты Партии социалистов (ПСРМ) и движения «Молодая гвардия» 24 августа почтили память советских солдат, павших за освобождение Молдавской ССР. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Освобождение Молдавии. Жители Кишинева приветствуют советских солдат. Август 1944 года

Сообщается, что участники акции возложили цветы к мемориалу «Вечность». Экс-президент Молдавии, председатель ПСРМ Игорь Додон в ходе мероприятия заявил, что День Победы 9 Мая и День освобождения Кишинева 24 августа в Молдавии нужно отмечать на государственном уровне.

«Считаю абсолютно недопустимой фальсификацию истории Великой Отечественной войны, принижение героического подвига воинов Армии-освободительницы, уравнивание ветеранов Красной Армии с солдатами армии генерала Антонеску», — сказал Додон.

Напомним, Молдавская ССР была освобождена от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишинёвской операции, которая шла с 20 по 29 августа 1944 года. Операция была одной наиболее удачных операций Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

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