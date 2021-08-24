Белград, 24 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Сербы любят русских, и это главный аргумент для того, чтобы граждане России для своего отдыха выбирали Сербию. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 24 августа в Белграде, отвечая на вопросы журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Голубац, Сербия

По словам Вучича, в его стране много красивых мест, которые он мог бы порекомендовать российским туристам, но он не желает выделять какие-то особые, чтобы его не обвинили в «рекламе». Тем не менее, он порекомендовал посетить Белград, Нови Сад, Ниш, где работают многие хорошие музеи, затем оздоровительные курорты, горные курорты и «великолепную равнину с хуторами» (Воеводина, равнина на севере Сербии — ИА REGNUM).

Отвечая на вопрос, какие места он хотел бы посетить в России, Вучич сказал, что он очень любит Москву и Санкт-Петербург, последний даже больше.

«Эрмитаж — это уникальный музей. Я хотел бы посетить долину Волги, а Байкал уже для меня слишком далеко», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что российские туристы могут находится на территории Сербии без визы в течение 30 дней.