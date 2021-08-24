Казань, 24 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Татарии для популяризации самозанятости и предпринимательской активности стартует выдача субсидий на развитие и продвижение своего дела. Как сообщили 24 августа в минэкономики РТ, средства в размере до 100 тыс. рублей можно будет потратить на приобретение расходных материалов, оборудования и техники; расходы на продвижение в средствах массовой информации и в интернете; расходы на обучение по образовательным курсам; создание, модернизацию, продвижение, техническую поддержку, доработку сайтов.

Nalog-briz.ru Самозанятый

Для того, что претендовать на получение субсидии, самозанятому необходимо иметь граданство РФ, не являться индивидуальным предпринимателем, заплатить налог в бюджет Татарии в размере не менее 3 тыс. рублей за все время работы в статусе самозанятого, не иметь задолженности по уплате налога на профессиональный доход, а также пройти обучение в этом году по эффективному ведению своего дела. Для самозанятых в течение трех недель будет доступно 12 онлайн-занятий с участием экспертов из разных сфер бизнеса. Обучение будет проводиться по специальной программе на закрытой платформе в онлайн-формате. Заявки на бесплатное обучение принимаются до 31 августа.

Прошедшие обучение самозанятые смогут претендовать на субсидию до 100 тыс. рублей на поддержку своего бизнеса.

ИА REGNUM в апреле сообщало, что в Татарии было зарегистрировано 119,6 тыс. самозанятых и количество плательщиков налога на профессиональный доход в республике растет.

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