Москва, 24 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Потребность в жилье, как известно, является одной из основных базовых потребностей любого человека, удовлетворение которой стоит на одном из первых мест, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Fishki.net Ипотека

«Это не просто абстрактное количество безликих квадратных метров, а целый пласт, сочетающий в себе не только разнообразные физические характеристики, но и что-то большее, не всегда уловимое и не очень материальное, в виде комфорта, уюта, особой атмосферы, появляющееся вследствие сочетания физических параметров.

От того, где и как мы живем, зависит наше настроение, здоровье, мотивация или отсутствие таковой, уровень счастья и защищенности, зачастую статус и возможности.

Неудивительно, что значительную часть своих доходов российские граждане (да и не только они) тратят на содержание своего жилья.

Кроме того, что это жизненно необходимая потребность, это еще и дорогостоящий, глобальный продукт, созданный трудом огромного числа людей, требующий ухода, содержания, обслуживания.

Материальные траты на содержания жилья, естественно, могут сильно различаться. Факторов здесь очень много. Собственное, арендуемое или ипотечное жилье, район, метраж, дополнительные услуги, качество.

В собственном, не обремененном залогами и кредитами жилье, не требующем дополнительных трат на ремонт и прочее обустройство и облагораживание, ежемесячное содержание сводится зачастую только к коммунальным платежам, исчисляемым по метражу, счетчикам или нормам потребления, исходя их тарифов региона на отопление, водоснабжение, электричество, интернет, ТВ.

В домах повышенной комфортности к базовому набору обычно добавляется содержание консьержа, домофонов, благоустроенной, охраняемой территории, паркинга и прочих «плюшек». Это, по сути, минимальные платежи уже практически состоявшегося владельца недвижимости.

Ипотечное жилье будет требовать гораздо более существенных затрат. Кроме необходимых ежемесячных коммунальных платежей, обозначенных выше, это непосредственно оплата цены договора объекта недвижимости, плюс встроенные проценты банку на период действия кредитного договора.

Суммы в месяц также будут зависеть от множества факторов — первоначально взноса, категории жилья, метража, состояния, ипотечной ставки, длительности договора и т.д.

Аренда жилья может предполагать как большие, так и меньшие затраты в сравнении с ипотекой. Зачастую к арендной плате добавляются платежи за фактическое потребление ресурсов — воды, электричества, тепла по счетчикам. Оплата стоимости недвижимости и общее содержание ложатся на собственника.

При сопоставимости арендной ставки и ипотеки, многие отдают предпочтения ипотеке.

Расчет ежемесячных трат на жилье зависит и от численности семьи. Одному человеку, например, обустройство необходимого комфорта будет стоить дороже, чем если бы это одно пространство делилось на двоих зарабатывающих», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ежемесячно расходы многих россиян на жилье составляют 10−20 тысяч рублей. Соответствующие выводы сделали аналитики сервиса «Работа.ру».

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