Джакарта, 24 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Опрос Global Expo 2020 показывает, что жители Индонезии наиболее оптимистично настроены в отношении будущего Земли, сообщает Kompas.

(сс) PIRO4D Земля

Результаты опроса показывают, что 82% жителей Индонезии с оптимизмом смотрят на устойчивое будущее планеты.

Респонденты из Индонезии считают экологическую устойчивость наиболее важным аспектом. 42% опрошенных заявили, что сократят использование пластика.

Опрос также показывает, что 93% респондентов из Индонезии считают, что всем странам мира необходимо работать вместе для решения различных глобальных проблем, таких как пандемия.

В опросе приняли участие более 22 000 респондентов из 24 стран.