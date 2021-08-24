Москва, 24 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В России растёт контроль за финансовыми средствами граждан со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщила 24 августа управляющий партнёр юридической компании TAXBURO Мария Омельченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В сложных экономических условиях ФНС РФ повышает масштабы контроля за финансовыми средствами россиян. В первую очередь, контролировать собираются зарубежные активы, так как проблема вывоза капитала из страны давно беспокоит российские власти. К основным рискам для владельцев иностранных активов можно отнести возможные претензии относительно недекларирования этих активов в прошлом. Так, многие владельцы активов контролируемых иностранных компаний вызывались в ФНС для дачи показаний. Сотрудников налоговой службы интересовало, почему они не декларировали ранее свои активы и доходы. Налоговые органы осуществляют выездные проверки, интересуясь тем, платят ли владельцы зарубежных активов налоги на доходы физических лиц. Если выясняется, что не платят, то возбуждаются дела о налоговых правонарушениях, выписываются значительные штрафы», — рассказала она.

Также, по словам эксперта, растёт контроль над любыми операциями с иностранными активами.

«В итоге их владельцы оказываются перед выбором: или вообще избавиться от них, или выехать из России и прекратить быть налоговыми резидентами РФ. С 1 февраля 2021 года в структуре ФНС появилась особая инспекция по «VIP-клиентам», которая будет работать по богатейшим предпринимателям, имеющим доходы свыше 500 млн рублей в год. Таких людей, судя по всему, будут проверять особенно активно, рассчитывая привлечь крупные налоги в бюджет. Но не всегда подобное ужесточение полезно для экономики. Действия ФНС, направленные на предотвращение оттока капитала, в действительности могут привести к обратному эффекту: владельцы иностранных активов могут начать выезжать из страны. Причем речь пойдет о сверхсостоятельных бизнесменах, потеря которых для России будет не очень хорошим событием. Ведь многие страны как раз конкурируют за проживание на своей территории подобных людей и не пытаются их вытеснять, придираясь к наличию у них иностранных активов», — отметила Омельченко.

Она считает, что если отпугивать предпринимателей высокими налогами и риском преследования за их неуплату, то это приведет лишь к тому, что отток капиталов увеличится, заодно упадет и инвестиционная привлекательность России не только для мировых, но и для отечественных инвесторов.