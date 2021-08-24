Москва, 24 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Московский «Спартак» заинтересован в услугах защитника бельгийского «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза. Об этом 24 августа сообщил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

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По его словам, Кауфриз входит в сферу интересов «Спартака», но не является единственным вариантом усиления состава.

«Упомянутый игрок — один из вариантов, но не единственный. Также идет поиск на российском рынке для усиления конкуренции», — цитирует Зеленова ТАСС.

Он добавил, что «Спартак» работает на трансферном рынке как по усилению состава команды, так и по трудоустройству некоторых футболистов.

24-летний Кауфриз играет за «Сент-Трюйден» с сентября 2020 года. В текущем сезоне он провёл за клуб пять матчей, но не отметился результативными действиями.