Самара, 24 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Трава на площади один гектар горит в Самарской области. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

(сс) BLMOregon Горит трава

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Сообщается, что в г. Кинели загорелась трава на площади один гектар. С огнем продолжают бороться спасатели на четырех единицах техники. Ожидается прибытие пожарного поезда со станции Кинель.

Отмечается, что около села Большая Малышевка загорелась трава на площади 800 кв. метров. Здесь с огнем борются на трех единицах техники.

«Угрозы населенным пунктам нет», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области загорелся камыш на площади 700 кв. метров.